Требуется разработчик для доработки интернет-магазина на Laravel. Основные задачи: адаптация дизайна по скетчам, парсинг товаров из сети, интеграция платежной системы Stripe. Необходим опыт работы с ролями пользователей: покупатели, курьеры и администраторы. Обсуждаем возможность изменения используемого фреймворка.
Разработка веб-приложения сервиса планирования задач
Разработка веб-приложения с нуля для сервиса, предоставляющего дополнительную функциональность для трекеров задач.
На данный момент существует бэкенд и ИИ-часть, который могут:
1) Общаться через API с несколькими трекерами и получать список задач с заданными пользователем параметрами. Изменять параметры данных задач в трекере.
2) Автоматически определять время выполнения задач каждым из работников.
3) Распределять группу задач между работниками оптимальным образом и определять общее время выполнения работ.
4) Предоставлять статистику об особенностях работы каждого программиста и команды в целом.
5) Предлагать состав и размер команды, необходимой для завершения проекта в срок
6) Имеется база-данных с работниками компании и зарегистрированными пользователями.
Необходимо спроектировать веб-интерфейс, реализовать сам сайт и связать его с имеющейся логической частью.
Сайт должен обладать следующим функционалом:
1) Регистрация и авторизация пользователей.
2) Добавление работников и заполнение информации о них.
3) Выбор трекера из списка и запуск синхронизации с ним.
4) Заполнение параметров задач во всплывающем окне для подгрузки их на веб-сервис и дальнейшей работы с ними. Отображение этих задач в виде диаграммы Ганта и просто списка задач.
5) Выбор желаемой операции: распределение между работниками загруженных задач или оценка необходимых ресурсов команды для завершения задач к определённому сроку. Соответствующая визуализация результатов в виде диаграммы Ганта.
6) Возможность сохранения результата и последующего изменения параметров задач в самом трекере, а также возможность отменить недавние изменения.
7) В отдельной странице предоставление статистики о работе программистов и команд в виде наглядных графиков.
8) Наличие общей информации о проекте и команде разработчиков.
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