Разработка веб-приложения с нуля для сервиса, предоставляющего дополнительную функциональность для трекеров задач.

На данный момент существует бэкенд и ИИ-часть, который могут:

1) Общаться через API с несколькими трекерами и получать список задач с заданными пользователем параметрами. Изменять параметры данных задач в трекере.

2) Автоматически определять время выполнения задач каждым из работников.

3) Распределять группу задач между работниками оптимальным образом и определять общее время выполнения работ.

4) Предоставлять статистику об особенностях работы каждого программиста и команды в целом.

5) Предлагать состав и размер команды, необходимой для завершения проекта в срок

6) Имеется база-данных с работниками компании и зарегистрированными пользователями.

Необходимо спроектировать веб-интерфейс, реализовать сам сайт и связать его с имеющейся логической частью.

Сайт должен обладать следующим функционалом:

1) Регистрация и авторизация пользователей.

2) Добавление работников и заполнение информации о них.

3) Выбор трекера из списка и запуск синхронизации с ним.

4) Заполнение параметров задач во всплывающем окне для подгрузки их на веб-сервис и дальнейшей работы с ними. Отображение этих задач в виде диаграммы Ганта и просто списка задач.

5) Выбор желаемой операции: распределение между работниками загруженных задач или оценка необходимых ресурсов команды для завершения задач к определённому сроку. Соответствующая визуализация результатов в виде диаграммы Ганта.

6) Возможность сохранения результата и последующего изменения параметров задач в самом трекере, а также возможность отменить недавние изменения.

7) В отдельной странице предоставление статистики о работе программистов и команд в виде наглядных графиков.

8) Наличие общей информации о проекте и команде разработчиков.