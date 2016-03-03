Разработка заграничного программы плагина на Вордпресс

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка165 просмотров

Нужен человек который разработает и будет поддерживать плагин - там по сути работа даже в плане разработки программы

По бюджету готовы платить от 1000$ 

Тз в приложении

Жду ваши скайпы и кто готов сделать

WordPress
9 лет назад
jobfit
36 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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