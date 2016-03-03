Доброго времени суток. По наследству достался сайт sftv.ru, который создан в бесплатном конструкторе сайтов setup.ru Возникла необходимость обновить видеоплеер, по которому идут трансляции каналов. Действующая конструкция меня не устраивает (http://sftv.ru/rbk). Необходимо создать ...
Разработка заграничного программы плагина на Вордпресс
Нужен человек который разработает и будет поддерживать плагин - там по сути работа даже в плане разработки программы
По бюджету готовы платить от 1000$
Тз в приложении
Жду ваши скайпы и кто готов сделать
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