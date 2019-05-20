Здравствуйте! Мы специализируемся на экскурсионных турах в один город, с проживанием. Туров относительно не много, поэтому мы хотим чтобы весь функционал управления турами, заказами, гостиницами и сайтом был встроен в наш бэкэнд. ...
Развернуть проект на Scala/PHP на новой площадке
Необходимо поднять проект из исходников на новой площадке.
Проект состоит из нескольких микросервисов и приложений. Scala/php.
Сервис был заморожен 3 года назад, это вносит некоторые сложности в создании окружения для сборки исходников (Java 7 и т.д.). Базово эти сложности были преодолены, в репозитории создан конфиг для Docker контейнера с нужным окружением.
Развернуть докер контейнеры из предложенного конфига.
Это несколько докер контейнеров которые установленны на одной виртуалке и сконфигуренные в окружение (дев/прод).
Собрать из исходников сервисы.
Накатить базы.
Сконфигурировать.
Выделить конфиги которые лежат в папке conf (scala) или app/config для php приложений (они на Yii) и положить их в /data/config volume для контейнеров приложений
Найти/написать starter скрипт для scala
Предлагайте варианты стоимости работ, обсудим.
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