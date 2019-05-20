Развернуть проект на Scala/PHP на новой площадке

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 Необходимо поднять проект из исходников на новой площадке. 

Проект состоит из нескольких микросервисов и приложений. Scala/php. 

Сервис был заморожен 3 года назад, это вносит некоторые сложности в создании окружения для сборки исходников (Java 7 и т.д.). Базово эти сложности были преодолены, в репозитории создан конфиг для Docker контейнера с нужным окружением. 

Развернуть докер контейнеры из предложенного конфига. 

Это несколько докер контейнеров которые установленны на одной виртуалке и сконфигуренные в окружение (дев/прод). 

Собрать из исходников сервисы. 

Накатить базы. 

Сконфигурировать. 

Выделить конфиги которые лежат в папке conf (scala) или app/config для php приложений (они на Yii) и положить их в /data/config volume для контейнеров приложений 

Найти/написать starter скрипт для scala 

Предлагайте варианты стоимости работ, обсудим.

DockerJavaPHPYii
6 лет назад
flxb
36 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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