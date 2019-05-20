Развернуть проект на Scala/PHP на новой площадке

Необходимо поднять проект из исходников на новой площадке.

Проект состоит из нескольких микросервисов и приложений. Scala/php.

Сервис был заморожен 3 года назад, это вносит некоторые сложности в создании окружения для сборки исходников (Java 7 и т.д.). Базово эти сложности были преодолены, в репозитории создан конфиг для Docker контейнера с нужным окружением.

Развернуть докер контейнеры из предложенного конфига.

Это несколько докер контейнеров которые установленны на одной виртуалке и сконфигуренные в окружение (дев/прод).

Собрать из исходников сервисы.

Накатить базы.

Сконфигурировать.

Выделить конфиги которые лежат в папке conf (scala) или app/config для php приложений (они на Yii) и положить их в /data/config volume для контейнеров приложений

Найти/написать starter скрипт для scala

Предлагайте варианты стоимости работ, обсудим.