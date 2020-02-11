Ищем специалиста по модификации и расширению функционала сайта на ModX, так же используется технологии Postgre, Vue JS, Node JS, MySql, Gitlab Задача связана с интеграцией с другим ресурсом по api. Если вы владеете данными технологиями, а также ответственный, ...
Ре-дизайна сайта+ landing page с реализацией на Wordpress, Divi
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброго времени суток!
Ищем специалиста/-ов (например UX + разработчик) для ре-дизайна сайта
+ разработке landing page + реализации на Wordpress, Divi.
Нужно провести аудит, обсудить и выбрать дизайн, делать правки онлайн по текущей работе.
1) Ре-дизайна актуального сайта.
- лицензии Divi для разработки предоставляем
- контент предоставляем
- редизайн без сложной кодировки / min. CSS coding
- всего 27 страниц, 9-12 с повтором дизайна, простые - типа контакты.
- Нужно Graphic Design incl. Images & Vectors
- На сайте минимум информации.
- Главная задача создать понятный и современный интерфейс,
3) Сайт по согласованному дизайну необходимо реализовать на Wordpress/ Divi (desktop и mobile).
- Функциональные задачи решаются стандартными инструментами.
Связь по скайпу.
Начало работ сразу.
Сроки максимально быстро.
Подробности при разговоре.
Детали предоставим наиболее подходящим специалистам.
Прикрепляйте свои портфолио к комментариям.
Оплата будет обсуждаться индивидуально.
Указывайте, пожалуйста, стоимость за полный заказ и сроки.
Благодарю заранее за ваши предложения!
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