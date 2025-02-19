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Вот форма, которую надо реализовать на React

https://widget.zenbooker.com/book/spotlesshomes-r6v?territory=st._petersburg

Код 33716

Это часть более глобального проекта. Весь проект в 20-30 раз больше чем эта форма.

Прошу предлагать цену за форму. По этой цене я примерно пойму стоимость всего проекта.

На первом этапе форма будет встраиваться в wix сайт как embedded code. Базы данных и бэкэнд пока что не надо. Данные из формы должны посылаться прямо на email

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