Реализация функции плеера в готовой флешке

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок101 просмотр

Здравствуйте!

Есть маленькая флешка, нужно ее доработать - при клике на элемент должна запускаться не только анимация (это уже реализовано), а также должно начинаться воспроизведение мп3 файла, лежащего на стороннем домене. По сути, надо сделать так, чтобы во флешку в виде параметра можно было передать путь и имя файла для воспроизведения. Таких флешкк- плееров на странице будет несколько, но одновременно воспроизводится должен только один файл.

Жду от готовых взяться за работу сроки и бюджет. Обязательно наличие портфолио. Оплата на WMR-кошелек. Исходник вышлю выбранному претенденту.

13 лет назад
kraftway88
Иван 
47 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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