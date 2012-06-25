Реализация функции плеера в готовой флешке

Здравствуйте!

Есть маленькая флешка, нужно ее доработать - при клике на элемент должна запускаться не только анимация (это уже реализовано), а также должно начинаться воспроизведение мп3 файла, лежащего на стороннем домене. По сути, надо сделать так, чтобы во флешку в виде параметра можно было передать путь и имя файла для воспроизведения. Таких флешкк- плееров на странице будет несколько, но одновременно воспроизводится должен только один файл.

Жду от готовых взяться за работу сроки и бюджет. Обязательно наличие портфолио. Оплата на WMR-кошелек. Исходник вышлю выбранному претенденту.