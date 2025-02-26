Необходимо оптимизировать производительность сайта до уровня 90-100 по данным PageSpeed Insights. Требуется опыт работы с DLE и успешные отзывы о предыдущих оптимизациях. Ищем специалистов с навыками в веб-программировании для повышения скорости загрузки и улучшения пользовательского опыта.
Реализовать калькулятор по ипотеке на сайте
Необходимо разработать калькулятор по расчету ипотеки на сайте CMS Wordpress.
Нужно сделать как здесь: https://zaimi.ru/calculator-ipoteki/ . Также нужны Графики платежей, которые появляются после нажатия Рассчитать (таблица и график).
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программированиенет заявокЗакрыт2 месяца назад
- $10
Необхідно підключити систему до CRM через API для вигрузки файлів. Завдання передбачає дотримання документації та вимог інтеграції. Очікується чітке виконання технічних умов.Веб-программирование3 заявкиЗакрытмесяц назад
- $5
Требуется разработать сайт для драфтов карточной игры с возможностью создания комнат для игроков и зрителей. Необходимо реализовать функционал указания ников, времени на ход и типа драфтов. На странице должны отображаться ники и таймеры игроков, список банов и пиков, а также коллекция персонажей с иконками, которые убираются после выбора. Все иконки будут предоставлены.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт2 месяца назад
Требуется разработка и добавление одной страницы на существующий статичный HTML-сайт согласно техническому заданию. Указание сроков и стоимости обязательно.Веб-программирование8 заявокЗакрыт2 месяца назад
- $490
Необходимо провести код ревью платформы Tanim.kz. Важно оценить текущий функционал и вынести вердикт о возможности его доработки с последующим развитием проекта.Веб-программированиенет заявокЗакрыт2 месяца назад
Необходимо разработать бек для системы, использующей обменник биржи, мессенджер и функции бирж для обмена в блокчейн Тон. Требуется отличное знание смарт контрактов и серверной части. Рассмотрим заявки от специалистов с опытом работы в данной области.Закрытмесяц назад
- $100
Необходимо доработать сайт на базе Laravel, создавая инструмент для визуализации финансовых данных. Требуется реализовать отображение графиков, возможность выбора периода времени и фильтрацию данных по критериям. Используемые технологии: Laravel (PHP), MySQL. Подробности по фронтенду и визуализации данных будут обсуждаться.Закрытмесяц назад
- $10
Необходимо разработать сайт для драфтов карточной игры с функционалом создания комнат для игроков и зрителей. Пользователи смогут задавать ники, время на ход и тип драфтов. На странице будут отображаться ники и таймеры игроков, а также списки банов и пиков. Персонажи будут представлены с иконками, которые исчезнут после выбора. Список иконок будет предоставлен.Закрыт2 месяца назад
Ищется специалист, разбирающийся в платформе XenForo для веб-программирования. Необходим опыт работы с данной платформой. Задачи могут включать настройку и разработку функционала.Веб-программирование3 заявкиЗакрытмесяц назад
- $200
Требуется провести код ревью платформы Tanim.kz. Необходимо оценить текущий функционал и вынести вердикт о возможности доработки с учетом дальнейшего развития проекта.Веб-программирование1 исполнительЗакрыт2 месяца назад