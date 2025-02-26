Реализовать калькулятор по ипотеке на сайте

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок95 просмотров

Необходимо разработать калькулятор по расчету ипотеки на сайте CMS Wordpress.
Нужно сделать как здесь: https://zaimi.ru/calculator-ipoteki/ . Также нужны Графики платежей, которые появляются после нажатия Рассчитать (таблица и график).

WordPressСоздание калькуляторов
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