Реализовать очередь к терминальным сессиям виндовс (мини сайт)

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка910 просмотров
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Реализовать очередь к терминальным сессиям виндовс с настраиваемыми параметрами.

(Написать сайтик для реализации очереди к терминальным сессиям виндовс)

Параметры:

Количество одновременных сессий

Постановка пользователя в очередь к подключению.

Авторизация пользователей.

Визуальное отображение для пользователя времени до ближайшей сессии.

Доступ к терминальным сессиям происходит через настроенный ярлык рдп соединения

По запросу к ТЗ могу отправить описание функционала обычным пользователем.

Цена обсуждаема.

3 года назад
truckmail
Владимир 
47 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
год назад