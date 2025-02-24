Необходимо реализовать форму на React, которая будет встраиваться в сайт как embedded code. Данные из формы должны отправляться на email. Это часть более крупного проекта, поэтому цена за форму поможет оценить стоимость всего проекта. Базы данных и бэкэнд на первом этапе не требуются.