Разработать чат-бота, обеспечивающего анонимное общение между моделями и контент-менеджерами. Необходима админ-панель для управления пользователями, фильтрации переписок и отдельные чаты для каждого контакта. Все данные должны храниться в базе с возможностью просмотра и удаления переписок.
Реализовать один из блоков веб-сервиса на Next
Веб-сервис по управлению финансами (React.js/Typescript/Next.js).
Необходимо реализовать блок "Заметки" - только фронт, бэк готов.
ТЗ в Figma. Доступ по запросу.
Требования:
- Middle или уверенный Junior. Задача не для начинающих.
- уверенные знания React, понимание работы Next, Typescript;
- умение работать с Git
Выбранный исполнитель
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