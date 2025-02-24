Реализовать один из блоков веб-сервиса на Next

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка4 просмотра

Веб-сервис по управлению финансами (React.js/Typescript/Next.js).

Необходимо реализовать блок "Заметки" - только фронт, бэк готов.

ТЗ в Figma. Доступ по запросу.

Требования:

- Middle или уверенный Junior. Задача не для начинающих.

- уверенные знания React, понимание работы Next, Typescript;

- умение работать с Git

Next.jsReactTypeScriptРазработка фронтенда
2 месяца назад
Redwi
24 года
4 года в сервисе
Был
19 дней назад

Выбранный исполнитель

sergey_dev
Сергей 
30 лет
8 лет в сервисе
Был
2 дня назад
2 месяца назад
$100
7 дней
Escrow
Всегда на связи, сделал все быстро, даже раньше назначенных сроков. Качество кода хорошее, рекомендую
Заказчик отличный! Работу оплатил!

Заявки фрилансеров

sergey_dev
Сергей 
30 лет
8 лет в сервисе
Был
2 дня назад
2 месяца назад