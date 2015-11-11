Реализовать поиск фото по API по определенным координатам gps

Нужен ряд доработок на сайте [url=http://apetitel.itest9.ru/]apetitel.itest9.ru/[/url] на Вордпресс ТЗ прикреплено ниже В портфолио у вас должны быть работы по верстке и настройке сайтов на Вордпресс, если у вас их нет, то можете скинуть пару примеров в заявке. Обратите внимание ...