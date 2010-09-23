Реализовать поиск с помощью jQuery (без аякса)

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Есть веб-страница - список объектов недвижимости. Вот ссылка: http://cyprusinvest.ru/properties/villas/

На этой странице нужно при помощи jQuery реализовать поиск (без перезагрузки и без аякса).

Вверху страницы объектов недвижимости (между верхним меню и списком объектов) нужно вставить поле поиска. Поиск по номеру объекта (поле-text и кнопка "Показать"), все ненужное "затухает" (opacity 50%), нужный объект подсвечивается (добавляется рамка другого цвета) и страница перелистывается до него (каждый DIV соотв-щий объекту имеет ай-ди с тем же номером).

Поиск по цене: указаны диапазоны "до 150.000" "150.000 - 200.000 фунтов" и далее, они же ссылки подчеркнутые пунктиром, при нажатии подсвечивают нужные объекты, а страница перелистывается к первому объекту, который соотв-вует запросу.

Поиск по районам/городам - аналогично цене.

Последние два (цена и город) могут накладываться друг на друга ("до 150 тыс фунтов и в районе Лапта").

Пока поиск не активен, форма поиска остается на своем месте. Когда показываются результаты поиска (даже поиск по номеру объекта) форма поиска отрывается от своего места и прилипает к верхней части экрана + справа добавляется заметная ссылка подчеркнутая пунктиром "Отменить".

При работе с поиском автоматически меняется ссылка - а точнее добавляется hash, например так:

/#Кирения или /#Лапта - все объекты из кирении или лапты

/#Кирения,Лапта,Алсанджак - все объекты из кирении И лапты и алсанджака

/#244 - показать объект номер 244. Тут если человек получит такую ссылку то сработает и скрипт поиска (появится рамка у объекта), и браузер перелистает страницу к объекту.

У каждого объекта: Название места расположения превращается с помощью jQuery в ссылку, при нажатии на которую происходит подсветка объектов из этого же места расположения.

jQuery
13 лет назад
fariz
49 летАзербайджан
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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