Реализовать трансляцию с periscope на сайт

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Закрыт1 заявка117 просмотров

Реализовать трансляцию с periscope на сайт, как это будет в виде плагина или скрипта решать Вам

На всякий случай пару ссылок может помочь:https://medium.com/@matteocontrini/how-to-use-the-public-periscope-stream-api-8dfedc7fe872#.4k5wucp4phttps://github.com/gabrielg/periscope_api

9 лет назад
red_bull025
Андрей 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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