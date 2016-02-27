Добрый день, Ищется человек, хорошо знакомый с WordPress API и способный квалифицированно перенести функционал с самописа на такую заготовку http://demo.powerthemes.club/themes/couponxl/ Для старта хочу перенести функционал добавления акции с сайта http://prosto-kupon.ru/ на ...
Реализовать трансляцию с periscope на сайт
Реализовать трансляцию с periscope на сайт, как это будет в виде плагина или скрипта решать Вам
На всякий случай пару ссылок может помочь:https://medium.com/@matteocontrini/how-to-use-the-public-periscope-stream-api-8dfedc7fe872#.4k5wucp4phttps://github.com/gabrielg/periscope_api
Заявки фрилансеров
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