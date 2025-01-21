Требуется разработка модуля по аренде авто для системы Электронного таксопарка. Необходим опыт в создании микросервисов на Nest.js и Vue.js. Задача включает разработку логики бэка и фронта, управление пользователями и партнерами, а также интеграцию с внешними API. Предоставлена тестовая среда и подробное ТЗ. Рассматриваются кандидаты с опытом от 5 лет, желательно из Екатеринбурга.