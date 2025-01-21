Реалізувати на сайті функціонал Мінімальна сума замовлення

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Закрыт7 заявок31 просмотр

Потрібно вивести на сторінку товару і у корзину напис Мінімальна сума замовлення 500 грн. І зробити щоб не можна було оформити замовлення поки в корзині не буде сума більше 500 грн.

Сайт на Бітрікс, lanmarket.ua

1С-Битрикс
3 месяца назад
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