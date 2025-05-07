Требуется настроить мобильное меню на сайте, чтобы пункты и подпункты открывались корректно и были видны без необходимости скролла. Исправьте отображение меню в мобильной версии для улучшения пользовательского опыта.
Реалізувати торгові пропозиції на сайті (сайт на Bitrix)
Реалізувати торгові пропозиції для товарів на сайті. Наприклад у нас є кабель, одна позиція але може бути 305 м чи 500 м. Хочемо щоб на сайті це був 1 товар, з можливістю переключатися між торговими пропозиціями.
Частково це у нас вже налаштовано і синхронізовано з вигрузкою з 1С. Самі торгові пропозиції воно підтягує автоматично з 1С але потрібно вивести їх безпосередньо у карточку товару на сайті і налаштувати коректно додавання таких пропозицій у корзину та оформлення замовлення.
https://lanmarket.ua/ua/indoor-dlya-vnutrenney-prokladki/kabel-vitaya-para-cat-6-f-utp-4x2x0-54-lszh-k-vnutrenniy-305-m/
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