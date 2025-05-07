Реалізувати торгові пропозиції на сайті (сайт на Bitrix)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Открыт1 заявка9 просмотров

Реалізувати торгові пропозиції для товарів на сайті. Наприклад у нас є кабель, одна позиція але може бути 305 м чи 500 м. Хочемо щоб на сайті це був 1 товар, з можливістю переключатися між торговими пропозиціями.
Частково це у нас вже налаштовано і синхронізовано з вигрузкою з 1С. Самі торгові пропозиції воно підтягує автоматично з 1С але потрібно вивести їх безпосередньо у карточку товару на сайті і налаштувати коректно додавання таких пропозицій у корзину та оформлення замовлення.
https://lanmarket.ua/ua/indoor-dlya-vnutrenney-prokladki/kabel-vitaya-para-cat-6-f-utp-4x2x0-54-lszh-k-vnutrenniy-305-m/

1С-БитриксДоработка сайтовПоддержка сайтов
2 дня назад
Катерина
4 месяца в сервисе
Была
2 дня назад
Файлы доступны только авторизованным пользователям

Заявки фрилансеров

Назар
 
33 года
3 года в сервисе
онлайн
4 отзыва(-1)
2 дня назад
Лучший веб-программист апреля