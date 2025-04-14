Ред 7 сайтов (на турецком): замена контента, SEO, ссылки, оформление

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен11 заявок198 просмотров

Нужен исполнитель для комплексной доработки 7 сайтов (исходники предоставлю). Что нужно сделать:

  • Заменить логотип и favicon (генерация favicon через realfavicongenerator.net)

  • Обновить изображения, тексты, e-mail и номер телефона

  • Заголовки и тексты можно переписать или сгенерировать через ChatGPT

  • Добавить или доработать страницы: Cookie Policy, Privacy Policy, Terms of Use

  • На каждом сайте оставить 5-6 основных страниц, не считая служебных

  • В заголовки страниц вставить ключевое слово "sweet bonanza"

  • Проверить и исправить все ссылки — никаких битых или неработающих

  • Сделать аккуратный, рабочий, логичный сайт без мусора и багов

  • Гео: 🇹🇷 Турция

  • Язык: Турецкий

Бюджет:
💰 100 USD за всю работу (7 сайтов)

Дополнительно:
Исходники отправлю после отклика.
Если всё ок — есть постоянная работа, пишите!

Верстка сайтовДоработка сайтовОптимизация контентаСоздание лендинговСоздание сайтов
22 дня назад
Mher-777
Мгер 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
2 дня назад

Выбранный исполнитель

F1B1
19 лет
3 года в сервисе
Был
11 часов назад
22 дня назад
$100
2 дня
Игорь отлично справился с задачей! Все 8 сайтов были приведены в порядок: заменены логотипы и favicon, обновлены тексты и изображения, исправлены ссылки. Работает чётко, быстро и без лишних вопросов. Рекомендую для комплексной доработки сайтов.
Классный заказчик, дал четкое тз, если возникали вопросы отвечал быстро и четко. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

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