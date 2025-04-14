Требуется разработать систему восстановления пароля для сайта на Laravel. Функционал должен включать отправку ссылок на почту и интерфейс, аналогичный регистрации и входу. Работа оценивается в один час, без увеличения бюджета.
Ред 7 сайтов (на турецком): замена контента, SEO, ссылки, оформление
Нужен исполнитель для комплексной доработки 7 сайтов (исходники предоставлю). Что нужно сделать:
Заменить логотип и favicon (генерация favicon через realfavicongenerator.net)
Обновить изображения, тексты, e-mail и номер телефона
Заголовки и тексты можно переписать или сгенерировать через ChatGPT
Добавить или доработать страницы: Cookie Policy, Privacy Policy, Terms of Use
На каждом сайте оставить 5-6 основных страниц, не считая служебных
В заголовки страниц вставить ключевое слово "sweet bonanza"
Проверить и исправить все ссылки — никаких битых или неработающих
Сделать аккуратный, рабочий, логичный сайт без мусора и багов
Гео: 🇹🇷 Турция
Язык: Турецкий
Бюджет:
💰 100 USD за всю работу (7 сайтов)
Дополнительно:
Исходники отправлю после отклика.
Если всё ок — есть постоянная работа, пишите!
Выбранный исполнитель
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