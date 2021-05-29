Редактирование меню и добавление автоинкремента на сайт (codeigniter)

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Завершен1 заявка73 просмотра

Необходимо редактировать пункты меню, добавить авто инкремент в одном из модальных окон и добавить редирект по кукис 

CodeIgniter
4 года назад
YuriVas
Юрий 
33 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 отзыва

Выбранный исполнитель

Mihairu
Михаил 
25 лет
9 лет в сервисе
Был
2 часа назад
4 года назад
$27
2 дня
Уже не первый раз работаем, как всегда ответственно, легко в коммуникации и главное профессионально!
Большое спасибо за заказ, было приятно поработать) Однозначно рекомендую!

Заявки фрилансеров

Mihairu
Михаил 
25 лет
9 лет в сервисе
Был
2 часа назад
4 года назад

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