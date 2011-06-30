Редизайн + доработки по сайту

Мы хотим провести полный редизайн сайта, а также выполнять ряд доработок, оставив при этом наш существующий движок (для сохранения адресов страниц), а также потому что движок впринципе удобный.

ТЗ включает себя дизайн и техническую часть, однако пункты, помеченные желтым в дизайне, также нужно технически реализовать.

Просьба ознакомиться, написать примерную стоимость и сроки работ.

URL при личном общении

Подробности в тз

ПОЖАЛУЙСТА, пишите заявки только ПОСЛЕ прочтения полного ТЗ.