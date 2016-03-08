Редизайн сайта дизайн интерьеров

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Закрыт26 заявок208 просмотров

Добрый день

необходим редизайн сайта по теме "дизайн интерьеров"

сайт на вордпрессе.

сейчас сайт выглядит так:www.styledesign.com.ua

нужно добавить новые работы

добавить еще 1 язык

предложить более интересный, современный, но лаконичный дизайн.

Цвета: светлые! белый, серый, оранжевый

WordPress
9 лет назад
Rinazdesign
41 год
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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