Регистрация через соц. сети с подпиской на группу

Есть форма регистрации (codeigniter, библиотека авторизации tank_auth- но это не суть важно).

необходимо сделать возможным для регистрации выбрать профиль соц.сети (vk.com или facebook).

и при подтверждении входа через vk.com или facebook обязательно требовать подписаться на группу/страницу в vk.com(если зашел через vk.com) или facebook если через него зашел.

Должна присутствовать проверка что пользователь подписался на группу страницу. чтобы если он подписался и отписался то на следующем шаге регистрации ему сказать о том, что он забыл подписаться.

отдам предпочтение тому, кто уже делал подобное и может прислать рабочий пример.

указывайте цены и сроки на разработку такой надстройки над системой авторизации.