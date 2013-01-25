додумать максимально простой способ покупателям оформлять заказы
Регистрация через соц. сети с подпиской на группу
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть форма регистрации (codeigniter, библиотека авторизации tank_auth- но это не суть важно).
необходимо сделать возможным для регистрации выбрать профиль соц.сети (vk.com или facebook).
и при подтверждении входа через vk.com или facebook обязательно требовать подписаться на группу/страницу в vk.com(если зашел через vk.com) или facebook если через него зашел.
Должна присутствовать проверка что пользователь подписался на группу страницу. чтобы если он подписался и отписался то на следующем шаге регистрации ему сказать о том, что он забыл подписаться.
отдам предпочтение тому, кто уже делал подобное и может прислать рабочий пример.
указывайте цены и сроки на разработку такой надстройки над системой авторизации.
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