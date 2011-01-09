Нужно сделать Рейтинг лучших читателей сайта о статусах вконтакте.

Авторизация на сайте через API Vkontakte.

-Возле каждого статуса сделать кнопку "прочитать", после чего юзеру засчитывается прочтенный статус, минимальное время через которое можно "прочитать" след. статус не менее 30 сек.

-Составлять и выводить в блоке на сайте рейтинг лучших читателей за неделю, соответственно обнулять раз в неделю.

-Для каждого авторизованного юзера показывать статистику в блоке на сайте: прочитанных за сегодня, за неделю, всего.

-Выводить общую статистику в блоке на сайте: за сегодня, за неделю, всего.

-Текст прочитанного статуса выделять серым цветом, чтобы было понятно что он прочитан.

-Прочитанные статусы "прочитать" второй раз нельзя.

-Высылать мне на почту и создавать тхт файл на сервере с результатами еженедельного конкурса.

-Также высылать всем участникам конкурса (участник конкурса является любой пользователь кто хотя бы раз за неделю "прочитал" статус) результаты о проведенном конкурсе.