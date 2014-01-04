Рекламный блок для плеера uppod

Сергей мастер своего дела, ответственно подошел к выполнению поставленной задачи согласно ТЗ. Выполнил в очень короткие сроки и очень качественно. Очень честный и порядочный исполнитель. После сдачи задания и оплаты, помог еще по некоторым пунктам за что ему отдельное спасибо. Задание было выполнено на все 10 баллов. Было приятно работать с профессионалом!