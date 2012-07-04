Ротатор рекламных баннеров на сайт

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки177 просмотров

Требуется сделать Ротатор рекламных баннеров на сайт. В комментариях сообщите стоимость вашей работы и сроки. По запросу предоставлю дополнительную информацию по заданию

13 лет назад
myrouble
Роман 
44 года
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

sergiuc
Сергей 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
3 дня назад
13 лет назад
$110
3 дня
Спасибо за работу. Сергей отличный исполнитель. Сделал все грамотно и в срок. Вообще долго искал исполнителя на этот проект. Просто никто не брался. Так что могу порекомендовать Сергея как исполнителя, который может выполнять сложные проекты.
Замечательный заказчик, четко поставленное задание, вежлив и приятен в общении. Спасибо за приятное сотрудничество! Буду рад помочь и в других проектах.

Заявки фрилансеров

sergiuc
Сергей 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
3 дня назад
13 лет назад

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