Русифицировать две кнопки MarketPlace (joomla)

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Закрыт2 заявки96 просмотров

Компонент MarketPlace с интегрированной смс-оплатой от smscoin, а там в аккаунте две кнопки UP 1 level и UP to TOP

вот их и нужно Руссифицировать

Joomla
15 лет назад
AlexandrYY
Александр 
50 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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