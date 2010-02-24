Требуется создание своей карты на основе api сервиса mapia.ua (документация: http://mapia.ua/ru/pages/api-documentation ). Нужно заменить иконки на свои, создать flex модуль для дополнительной информации. Пример как должно быть даю в привате. ICQ: ...
Русифицировать две кнопки MarketPlace (joomla)
Компонент MarketPlace с интегрированной смс-оплатой от smscoin, а там в аккаунте две кнопки UP 1 level и UP to TOP
вот их и нужно Руссифицировать
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