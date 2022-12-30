SaaS-сервис для автоматических ответов

$5000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Открыт4 заявки193 просмотра

Полное ТЗ по ссылке https://docs.google.com/document/d/13kVijPjI3s0nhwFryUoSQDbYt4NmkUpBsCxmJs3aT7g/edit?tab=t.0

SASS
день назад
Максим
день в сервисе
Был
день назад
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Заявки фрилансеров

Максим
 
35 лет
год в сервисе
Был
13 часов назад
1 отзыв
13 часов назад
Александр
 
46 лет
3 года в сервисе
Был
3 часа назад
6 отзывов
день назад
Сергей
 
31 год
8 лет в сервисе
Был
день назад
1 отзыв
день назад
Ольга
 
51 год
2 дня в сервисе
Была
15 часов назад
день назад