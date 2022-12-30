Необходимо устранить проблему с отправкой уведомлений администратору о заказах на сайте MODX. Ранее письма приходили, но теперь администратор не получает уведомления, в то время как клиентские письма отправляются. Также требуется решить вопрос со спамом с форм. Ожидается, что разработчик проведет диагностику и предложит решение.