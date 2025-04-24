Требуется доработка существующего смарт-контракта и создание децентрализованного приложения (DApp) на Python. Ожидается качественная реализация функционала с учетом всех требований.
Сайт
Ищу разработчика для реализации сначала сайта а потом мобильных приложений (сайт перевозок на английском языке)
ТЗ отправлю тому, кто имеет опыт работы с технологиями ниже. Пишите ваш рейт, опыт, часовой пояс.
1. Web MVP: React + Node.js (или Vite)
Frontend (клиентская часть):
React.js — быстрая, масштабируемая библиотека для интерфейса
React Router DOM — для маршрутов и навигации
TailwindCSS — для стильного, минималистичного дизайна (в стиле Uber, Tesla)
React Helmet — для SEO (заголовки, описания и т.д.)
Форма и API: подключение к backend для расчёта цены, бронирования и загрузки профилей
Backend (серверная часть):
Node.js + Express — быстрый и простой REST API
MongoDB / PostgreSQL — для хранения данных пользователей, заказов, профилей
Stripe или PayPal API — для оплаты
Amazon S3 — хранение фото
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2. SEO-оптимизация сразу
Уникальные страницы профилей (водителей, грузчиков)
Метаданные, заголовки, alt-тексты
Sitemap.xml, robots.txt
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3. Переход к мобильному приложению (после web MVP)
Рекомендуемый стек:
React Native — чтобы переиспользовать 60–80% web-кода
Expo — для быстрого запуска и публикации в App Store / Google Play
Firebase — можно использовать для push-уведомлений, аутентификации, аналитики
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