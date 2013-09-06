Сайт для мониторинга внутренних данных компании

Необходимо создание (в дальнейшем развитие и поддержка) закрытого информационного сайта для мониторинга внутренних данных компании.

На первом этапе создание нескольких страниц с отображением информации из внешних источников (XML, Excel)

Основные особенности:

1. Вход на сайт используя аккаунт Google (прозрачный вход, если залогинился в сервисах Google), а также возможность администрирования прав пользователей на сайте.

2. создание сайта на базе открытых CMS (например Joomla) для простоты смены дизайна, управления пользователями, добавления других модулей и расширений.

3. В ручную и по расписанию составление и обновление базы (и соответствующих страниц) из внешних источников: XML (из 1С) и импорт полей из Excel таблиц

Отвечу на дополнительные вопросы, ТЗ и прочие материалы предоставлю. ТЗ можем корректировать.

Интересует длительное сотрудничество.

Правка: Только для фрилансеров с Украины.