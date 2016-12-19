Сайт для отправки фотографий

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки111 просмотров

Нужно сделать небольшой сайт, запускаемый локально для поиска фотографий и отправки их по электронной почте, детали тут :

http://download.alesko.eu/divers/racer2.docx

Сразу пишите цену и срок

8 лет назад
bigbird
58 лет
17 лет в сервисе
Был
4 часа назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров