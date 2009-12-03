Сайт электронной клиники (2-этап сам сайт )

Найдем программиста или группу программисту с опытом работы в Москве. Для доработки и поддержки достаточно крупного проекта, поставленного на прадо фреймворке. PHP Обязательное условие - возможность постоянных личных контактов, скайп или телефонных разговоров, а также стабильное ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Проект: Сайт электронной клиники
1-й этап - Создание дизайна + слоган (Выполнено)
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2-й ЭТАП - СОЗДАНИЕ САМОГО САЙТА
ТЗ в аттаче
// сроки – мах. до 14-го декабря (сроки самое важное)
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3-й этап - Развитие сделанного вами сайта
ЕСЛИ вышеуказанный проект пройдет (а он пройдет на 80% - 40% зависит от специалиста который будет разрабатывать данный проект) он будет наращиваться функционалом (в двойном размере) т.е. на 3-м этапе вы можете заработать столько же денег сколько заработаете в первых двух вместе взятых
ГАНАРАР будет выслан разработчику по условиям самого разработчика …
НО вариант - утром деньги вечером стулья НЕ подходит
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ТРЕБОВАНИЕ!!!!
НЕ ПИШИТЕ В ПРИВАТ ЕСЛИ НЕ ОСТАВЛЯЕТЕ КОММЕНТ ПО САБЖУ
Дабы можно было оставить отвыв *ЖЕЛАТЕЛЬНО хороший
ПРОСЬБА НЕ СЕРЬЕЗНЫХ ЛЮДЕЙ НЕ БЕСПОКОИТЬ!!!!
отвечу всем ...
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