Сайт электронной клиники (2-этап сам сайт )

Веб-программированиеЗакрыт12 заявок269 просмотров
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Проект: Сайт электронной клиники

1-й этап - Создание дизайна + слоган (Выполнено)

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2-й ЭТАП - СОЗДАНИЕ САМОГО САЙТА

ТЗ в аттаче

// сроки – мах. до 14-го декабря (сроки самое важное)

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3-й этап - Развитие сделанного вами сайта

ЕСЛИ вышеуказанный проект пройдет (а он пройдет на 80% - 40% зависит от специалиста который будет разрабатывать данный проект) он будет наращиваться функционалом (в двойном размере) т.е. на 3-м этапе вы можете заработать столько же денег сколько заработаете в первых двух вместе взятых

ГАНАРАР будет выслан разработчику по условиям самого разработчика …

НО вариант - утром деньги вечером стулья НЕ подходит

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ТРЕБОВАНИЕ!!!!

НЕ ПИШИТЕ В ПРИВАТ ЕСЛИ НЕ ОСТАВЛЯЕТЕ КОММЕНТ ПО САБЖУ

Дабы можно было оставить отвыв *ЖЕЛАТЕЛЬНО хороший

ПРОСЬБА НЕ СЕРЬЕЗНЫХ ЛЮДЕЙ НЕ БЕСПОКОИТЬ!!!!

отвечу всем ...

14 лет назад
fer-ru
Fd Fv 
41 годАзербайджан
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Выбранный исполнитель
mapxyz
Денис 
37 летБеларусь
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
15 отзывов(-1)
14 лет назад
$200
13 дней
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