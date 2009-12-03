Сайт электронной клиники (2-этап сам сайт )

Проект: Сайт электронной клиники

1-й этап - Создание дизайна + слоган (Выполнено)

-------------------------------------------------------------------------

2-й ЭТАП - СОЗДАНИЕ САМОГО САЙТА

ТЗ в аттаче

// сроки – мах. до 14-го декабря (сроки самое важное)

-------------------------------------------------------------------------

3-й этап - Развитие сделанного вами сайта

ЕСЛИ вышеуказанный проект пройдет (а он пройдет на 80% - 40% зависит от специалиста который будет разрабатывать данный проект) он будет наращиваться функционалом (в двойном размере) т.е. на 3-м этапе вы можете заработать столько же денег сколько заработаете в первых двух вместе взятых

ГАНАРАР будет выслан разработчику по условиям самого разработчика …

НО вариант - утром деньги вечером стулья НЕ подходит

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ТРЕБОВАНИЕ!!!!

НЕ ПИШИТЕ В ПРИВАТ ЕСЛИ НЕ ОСТАВЛЯЕТЕ КОММЕНТ ПО САБЖУ

Дабы можно было оставить отвыв *ЖЕЛАТЕЛЬНО хороший

ПРОСЬБА НЕ СЕРЬЕЗНЫХ ЛЮДЕЙ НЕ БЕСПОКОИТЬ!!!!

отвечу всем ...