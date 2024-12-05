Сайт-каталог для онлайн-поиска и сравнения электромобилей

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт11 заявок148 просмотров

Согласно ТЗ нужно реализовать сайт-каталог.

Выбор исполнителя будет осуществляться по 3 критериям:

  • цена

  • срок

  • примеры ранее реализованных проектов с схожей тематики

Создание сайтов
5 месяцев назад
My_IT_Agancy
Георгий 
46 лет
18 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Заявки фрилансеров

Андрей
 
22 года
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
2 отзыва
4 месяца назад
Юрий
 
28 лет
9 месяцев в сервисе
Был
2 дня назад
2 отзыва
5 месяцев назад
Денис
 
22 года
7 месяцев в сервисе
Был
15 минут назад
5 месяцев назад
Евгений
 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
16 часов назад
27 отзывов
5 месяцев назад
Маргарита
 
24 года
4 года в сервисе
Была
месяц назад
1 отзыв
5 месяцев назад
Александр
 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
2 часа назад
287 отзывов
5 месяцев назад
Георгий
 
30 лет
6 лет в сервисе
Был
10 дней назад
7 отзывов
5 месяцев назад
Максим
 
35 лет
10 месяцев в сервисе
Был
2 дня назад
1 отзыв
5 месяцев назад
Денис
 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
4 часа назад
15 отзывов(-1)
5 месяцев назад
Александр
 
46 лет
3 года в сервисе
онлайн
5 отзывов
5 месяцев назад
Нуркадыр
 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
17 дней назад
7 отзывов
5 месяцев назад