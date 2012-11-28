Сайт-каталог с ювелирными изделиями

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен19 заявок258 просмотров

Добрый день!

Ищу исполнителя для нового сайта-каталога. Нужно сделать сайт с удобной для пользователя кмс – есть дизайн в psd, домен, хостинг, осталось сверстать, и разместить на cms joomla, например, рассмотрю другие варианты. Предоплата возможна, после того, как исполнитель покажет часть готовой работы.

Жду Ваши предложения, интересуют сроки выполнения, приблизительно, и стоимость Ваших услуг.

частично описание сайта в файле, подробности в личной переписке, вышлю ссылку на полное описание сайта.

Joomla
13 лет назад
amorphis_13
Михаил 
44 года
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

art-kub
Юрий 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад
$500
10 дней
Работа была сделана оперативно и качественно, хороший исполнитель. Понравилось с ним сотрудничать.
Хороший заказчик и приятный человек

Заявки фрилансеров

art-kub
Юрий 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад

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