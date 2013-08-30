Сайт на битриксе, на новом сервере медленно работает

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Закрыт2 заявки88 просмотров

Здравствуйте, есть сайт на 1с битрикс, довольно крупный около 32 гб, перенесли на новый сервер, разработчики говорят проблемы с самописными скриптами и валят все на предыдущих разрабов. Вопрос очень срочный, нужен полноценно рабочий сайт, формы обратной связи корзины, каталог...

8 лет назад
pisalo
Борис 
39 лет
17 лет в сервисе
Была
19 дней назад

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