Сайт на битриксе, на новом сервере медленно работает

Здравствуйте, есть сайт на 1с битрикс, довольно крупный около 32 гб, перенесли на новый сервер, разработчики говорят проблемы с самописными скриптами и валят все на предыдущих разрабов. Вопрос очень срочный, нужен полноценно рабочий сайт, формы обратной связи корзины, каталог...