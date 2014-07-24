Сайт на Joomla 3.0: доработки и правки

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Завершен8 заявок156 просмотров

ЕСТЬ сайт на Joomla 3.0 - stoy-expert.ru

НУЖНО

1. Реализовать в подвале вывод меню:

Подробнее - в ТЗ

2. Добавить кнопку «Наверх», реализация скриптом, не якорем.

Перед реализацией – предложит и утвердить варианты.

3. Реализовать вывод «хлебных крошек» с микроразметкой.

Место размещения - http://joxi.ru/Hp3OU_3JTJBvDuK8h3k.

Подробнее - в ТЗ

ЖДУ указания стоимости, время работы и этапов оплаты.

Joomla
11 лет назад
MolodoyLEV
Сергей 
43 года
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
28 отзывов

Выбранный исполнитель

Rasy
34 года
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад
$30
1 день
Снова работал с Александром. Всё как всегда отлично!
Все отлично! Проблем при работе не возникло.

Заявки фрилансеров

Rasy
34 года
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад

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