Часть ТЗ: 1. Необходимо перевести чат с express framework на mvc framework (sails или другой..) 2. Сохранить функциональность, но переработать структуру данных в том числе mongodb 3. Выгрузка настроек ...
Сайт на Joomla 3.0: доработки и правки
ЕСТЬ сайт на Joomla 3.0 - stoy-expert.ru
НУЖНО
1. Реализовать в подвале вывод меню:
Подробнее - в ТЗ
2. Добавить кнопку «Наверх», реализация скриптом, не якорем.
Перед реализацией – предложит и утвердить варианты.
3. Реализовать вывод «хлебных крошек» с микроразметкой.
Место размещения - http://joxi.ru/Hp3OU_3JTJBvDuK8h3k.
Подробнее - в ТЗ
ЖДУ указания стоимости, время работы и этапов оплаты.
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