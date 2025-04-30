Требуется разработка многостраничного сайта для мебели на WordPress. Новый сайт создается на новом домене с учетом десктопной и мобильной версий. Обеспечьте высокую скорость загрузки и базовую SEO-оптимизацию. Возможен перенос и оптимизация контента с существующего сайта. Рассматриваются предложения по стоимости и срокам выполнения.
Сайт на WordPress: добиться, чтобы хорошо выглядел
Англоязычный сайт на Wordpress - https://diabetes-83.com/ - надо добиться, чтобы выглядел хорошо. Сейчас стыдно его показывать людям.
У меня уже давно работает русскоязычный похожий сайт https://endocrin-patient.com/ - можете глянуть. Он тоже выглядит не очень аккуратно, но им пока заниматься не надо.
На сайтах только текстовые статьи. Надо, чтобы сайт выглядел солидно и аккуратно, но не броско, и чтобы дизайн не отвлекал народ от чтения статей. Никакой анимации, никаких экзотических шрифтов, ничего такого. Не знаю, стоит ли нанимать дизайнера или верстальщик справится средствами CSS.
Вот так выглядит типичная статья - https://diabetes-83.com/low-carb-diet-diabetes-warnings/.
На русскоязычном сайте есть меню под шапкой и правая колонка. На англоязычном сайте все это не надо. Правая колонка сейчас там есть пустая. Ее надо удалить.
Что еще поправить:
Шапку.
Подвал.
На ваше усмотрение, чтобы выглядело хорошо. Со шрифтами поиграть и т. д.
В шапке нужны иконки:
Написать на мейл
Твиттер (Х)
ЛинкедИн
Ютюб
Можно эти же иконки продублировать в подвале.
Сейчас модно иметь большую картинку между шапкой и контентом. Этого как раз здесь не надо. Не увеличивайте высоту шапки. Надо чтобы контент страницы начинался уже на первом экране.
От исполнителя проекта требуется знание CSS, натяжки на Wordpress, а также вкус.
На сайте WordPress последняя версия, тема сейчас эта - https://wordpress.com/theme/franklin/. При желании можете ее заменить.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт3 дня назад
Требуется разработать бэкэнд для незаконченного веб-проекта, где фронт уже готов. Необходимо реализовать серверную часть, обеспечивающую функциональность сайта. Опыт в веб-программировании обязателен.Веб-программирование1 исполнительЗакрыт8 дней назад
- $1
Необходимо клонировать бота в Telegram, чтобы он полностью соответствовал оригиналу по дизайну и функционалу. Задача включает разработку бота для авто продаж. Ищем исполнителя для выполнения этой практической задачи.Веб-программирование12 заявокОткрыт11 дней назад
Требуется разработать смарт контракт, который будет отправлять вознаграждение валидатору при успешной транзакции. Вознаграждение может быть фиксированным или процентом от стоимости покупки. Ожидается четкая реализация и тестирование функционала.Веб-программирование12 заявокОткрыт11 дней назад
Необходимо разработать автоматический инструмент для отслеживания всех транзакций в наборе TON-кошельков. Скрипт должен сканировать транзакции через API, извлекать ключевые поля и сохранять данные в Google Таблицу и CSV. Обновление должно происходить каждые 5 минут с использованием cron, при этом не должно быть дубликатов. Технологический стек включает Node.js и Google Sheets API.Веб-программирование10 заявокОткрыт11 дней назад
Необходимо добавить видео с рутуба на сайт, работающий на платформе Джумла. Ожидается качественная интеграция и корректное отображение видео на страницах сайта.Веб-программирование5 заявокОткрыт11 дней назад
Необходимо исправить отображение капчи Google для комментариев статичных страниц в Opencart. Капча не выводится на страницах каталога и статей, но работает на страницах товаров. Требуется устранить эту проблему.Веб-программирование6 заявокЗакрыт7 дней назад
- $1
Необхідна адаптація інтернет-магазину Open Cart версії 2.3.0.3 для різних пристроїв, включаючи комп'ютери, ноутбуки, планшети та мобільні телефони. Потрібно підключити Google Merchant, налаштувати модуль швидкого замовлення з мінімальними полями, встановити оплату карткою та створити адаптовану мобільну версію з категоріями та слайдерами. Оцінки бюджету вітаються.Веб-программирование8 заявокОткрыт12 дней назад
Необходим разработчик для создания серверной части Telegram-бота, который будет автоматически собирать скидки с партнёрских платформ. Требуется интеграция с существующим ботом на SendPulse, фильтрация предложений по интересам пользователей и возможность масштабирования. Опыт работы с Telegram Bot API и API-платформами обязателен. Альтернатива — создание нового бота с переносом логики.Веб-программированиенет заявокЗакрыт12 дней назад
- $1000
Требуется разработать скрипт для Google Sheets, который прогнозирует спрос на товары, используя данные из Wildberries. Можно использовать тестовую имплементацию как основу. Предпочтительный язык разработки - Google Apps Script, но возможны другие языки с опытом работы с API Google Sheets. После выполнения задачи запланированы дополнительные работы по интеграции API Wildberries и Ozon.Веб-программирование11 заявокОткрыт12 дней назад