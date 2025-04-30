Англоязычный сайт на Wordpress - https://diabetes-83.com/ - надо добиться, чтобы выглядел хорошо. Сейчас стыдно его показывать людям.

У меня уже давно работает русскоязычный похожий сайт https://endocrin-patient.com/ - можете глянуть. Он тоже выглядит не очень аккуратно, но им пока заниматься не надо.

На сайтах только текстовые статьи. Надо, чтобы сайт выглядел солидно и аккуратно, но не броско, и чтобы дизайн не отвлекал народ от чтения статей. Никакой анимации, никаких экзотических шрифтов, ничего такого. Не знаю, стоит ли нанимать дизайнера или верстальщик справится средствами CSS.

Вот так выглядит типичная статья - https://diabetes-83.com/low-carb-diet-diabetes-warnings/.

На русскоязычном сайте есть меню под шапкой и правая колонка. На англоязычном сайте все это не надо. Правая колонка сейчас там есть пустая. Ее надо удалить.

Что еще поправить:

Шапку. Подвал. На ваше усмотрение, чтобы выглядело хорошо. Со шрифтами поиграть и т. д.

В шапке нужны иконки:

Написать на мейл Твиттер (Х) ЛинкедИн Ютюб

Можно эти же иконки продублировать в подвале.

Сейчас модно иметь большую картинку между шапкой и контентом. Этого как раз здесь не надо. Не увеличивайте высоту шапки. Надо чтобы контент страницы начинался уже на первом экране.

От исполнителя проекта требуется знание CSS, натяжки на Wordpress, а также вкус.

На сайте WordPress последняя версия, тема сейчас эта - https://wordpress.com/theme/franklin/. При желании можете ее заменить.