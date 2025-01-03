Сайт на Wordpress. Форма купівлі білетів на сайті

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привіт

є сайт (перевізника по україні)
потрібно зробити форму - бронювання білетів через сайт

мені потрібен ось такий функціонал

1. форма на головній сторінці - Де дата там календар

https://prnt.sc/NfVObIcxUA9L

2. потім сторінка квитків (після вибори міст та кількість пасажирів)

https://prnt.sc/u8e4vwEiN0QB

3. Купівля квитка * ввести свої дані Фіо та телефон

https://prnt.sc/2wVIqzclV9IR

4. Оплата (Liqpay)

https://prnt.sc/1AH490_6miHU

5. Клієнту надходить смс на пошту, що він купив А клієнту, що була опалата. ( А далі в телефонному режиму нехай розбираються що і як)

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5 месяцев назад
Pokryta
Дима 
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