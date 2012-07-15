Сайт обработки фотографий онлайн

День добрый фрилансеры. Появилась идейка на разработку сайта. Конечно все ньюансы еще не просчитал но в общем могу изложить что потребуется по функцианалу. Хотелось бы от вас услышать примерную цену и сложность реализации. По сроком, время много.

Дизайн и верстка основной оболочки сайта с меня.

В общем пользователь попадая на сайт загружает свою фотографию. Открывается редактор в котором он выбирает какой объект(картинку) поместить на фотке. Возможность изменять маштаб, перемещать, изменять яркость и контраст и этому подобное. После, чтобы получить эту фотку надо оплатить определенную сумму. Желательно подключить все популярные виды оплаты. после оплаты получает фото.

Просьба писать не просто цену, а именно сложность реализации, что бы я понимал за что придется платить.