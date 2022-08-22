Вітаю!

Потрібно створити сайт з курсом по самостійній підготовці до ЗНО - це буде сайт з інтерактивними презентаціями (текстові, а не відео), а також тестами різних видів

Шукаю людину, яка зробить одночасно і верстку і адмін частину

Дизайн вже готовий, можу скинути в особисті повідомлення

У дизайні використовуються прості стандартні анімації

Є адаптиви також під планшет і телефон

Що саме потрібно?

1. Головна сторінка

2. Автоматична оплата поєднана з реєстрацією (за допомогою wayforpay, або інших сервіс) з одночасною автоматичною видачою курсу

3. Система входу (+ система відновлення пароля)

4. Особистий кабінет за допомогою якого можна буде користуватися курсом (+ проста система досягнень)

5. Налаштування (зміна ПІБ, пошти або пароля)

6. Сам курс, поділений на блоки, а вони, своєю чергою, поділені на теми. Курс представляє собою інтерактивні текстові презентації з картинками (без відео) + система тестів на цьому курсі

7. Потрібно в адмінці зробити мені конструктор тестів (щоб я міг створювати, або видаляти тести до якоїсь конкретної теми)

8. Потрібно в адмінці мені зробити систему зміни наповнення курсу, тобто щоб я міг самостійно додавати, або видаляти слайди презентації

9. Сторінка з лайфхаками (ну там просто текст і картинки)

Мова програмування (або, або):