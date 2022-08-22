Сайт з курсом по підготовці до ЗНО

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок404 просмотра

Вітаю!

Потрібно створити сайт з курсом по самостійній підготовці до ЗНО - це буде сайт з інтерактивними презентаціями (текстові, а не відео), а також тестами різних видів

Шукаю людину, яка зробить одночасно і верстку і адмін частину

Дизайн вже готовий, можу скинути в особисті повідомлення

У дизайні використовуються прості стандартні анімації

Є адаптиви також під планшет і телефон

Що саме потрібно?

1. Головна сторінка

2. Автоматична оплата поєднана з реєстрацією (за допомогою wayforpay, або інших сервіс) з одночасною автоматичною видачою курсу

3. Система входу (+ система відновлення пароля)

4. Особистий кабінет за допомогою якого можна буде користуватися курсом (+ проста система досягнень)

5. Налаштування (зміна ПІБ, пошти або пароля)

6. Сам курс, поділений на блоки, а вони, своєю чергою, поділені на теми. Курс представляє собою інтерактивні текстові презентації з картинками (без відео) + система тестів на цьому курсі

7. Потрібно в адмінці зробити мені конструктор тестів (щоб я міг створювати, або видаляти тести до якоїсь конкретної теми)

8. Потрібно в адмінці мені зробити систему зміни наповнення курсу, тобто щоб я міг самостійно додавати, або видаляти слайди презентації

9. Сторінка з лайфхаками (ну там просто текст і картинки)

Мова програмування (або, або):

  • Node.js
  • Java + Javascript
  • Або ви можете запропонувати свою ідею
Як це краще реалізувати? Запропонуйте своє вирішення, будь ласка
JavaJavaScriptNode.js
3 года назад
shkiper745
Максим 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Олексій
 
29 лет
3 года в сервисе
Был
3 месяца назад
3 года назад
Наира
 
37 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Алина
 
26 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
2 отзыва
3 года назад
Александр
 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
час назад
287 отзывов
3 года назад
Сергей
 
43 года
6 лет в сервисе
Был
13 дней назад
12 отзывов
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Доработать готовую CRM-систему для типографии

    Требуется доработка готовой CRM-системы для типографии, разработанной на .Net Core 3, C# и Angular 8. Задача включает отправку письма клиенту с двумя изображениями, если в базе данных нет доставки. Укажите цену и сроки выполнения. Ожидаются подобные задачи в будущем.

    Angular
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Доробки по сайту, сайт написано в nginx

    Требуется внести изменения в дизайн сайта, работающего на nginx. Необходимо добавить новые категории и внести изменения в структуру. Ожидаются предложения по реализации этих доработок.

    Nginx
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    3 года назад

  • Парсер, не сложный на любом языке в CSV

    $60

    Требуется разработать простой парсер на любом языке программирования с выводом данных в формате CSV. Бюджет составляет 60$, оплата производится сразу по готовности. Срок выполнения задания — 2 дня.

    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Доделать или переделать сайт на тильде

    Необходимо завершить или переделать сайт на платформе Тильда для поиска напарника. Главная страница должна содержать название, описание и анкеты пользователей. Функционал включает регистрацию, личный кабинет и анкеты с возможностью комментирования. Требуется минимально рабочий продукт, без излишнего дизайна, с реализацией за неделю.

    Tilda
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Поправить php парсер

    Требуется разработчик для исправления PHP парсера БК Фонбет. Задача заключается в анализе и корректировке сбора статистики по футбольным матчам, которые отображаются некорректно. Необходим опыт работы с данным сайтом. Разработчик будет взаимодействовать с автором парсера.

    PHP
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Онлайн-калькулятор для типографии - внедрить на сайт

    Необходимо внедрить готовый онлайн-калькулятор для типографии на 10 страниц сайта giprint.ru, охватывающих наиболее популярные товары. Калькулятор разработан с использованием .Net Core 3, C# и Angular 8. Ожидается интеграция с существующим веб-ресурсом для улучшения пользовательского опыта.

    Angular
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Доработать готовый генератор qr-кодов

    Требуется доработка готового генератора QR-кодов. Необходима возможность генерировать QR-коды различных размеров: 4x4 мм, 8x8 мм, 10x10 мм и 12x12 мм. Для кодов размером от 12x12 мм должна быть возможность добавления изображений. Ожидается качественная реализация с учетом всех требований.

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Доделать первод формы в pdf

    Необходимо завершить перевод формы в PDF. Ожидается доработка текущего проекта с учетом всех функциональных требований. Убедитесь в корректности работы и совместимости с различными устройствами.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад