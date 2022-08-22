Необходимо сформировать и загрузить фид товаров в Shopify. Ищем компетентного специалиста с опытом работы в веб-программировании, который сможет выполнить задачу качественно и в срок.
Сайт з курсом по підготовці до ЗНО
Вітаю!
Потрібно створити сайт з курсом по самостійній підготовці до ЗНО - це буде сайт з інтерактивними презентаціями (текстові, а не відео), а також тестами різних видів
Шукаю людину, яка зробить одночасно і верстку і адмін частину
Дизайн вже готовий, можу скинути в особисті повідомлення
У дизайні використовуються прості стандартні анімації
Є адаптиви також під планшет і телефон
Що саме потрібно?
1. Головна сторінка
2. Автоматична оплата поєднана з реєстрацією (за допомогою wayforpay, або інших сервіс) з одночасною автоматичною видачою курсу
3. Система входу (+ система відновлення пароля)
4. Особистий кабінет за допомогою якого можна буде користуватися курсом (+ проста система досягнень)
5. Налаштування (зміна ПІБ, пошти або пароля)
6. Сам курс, поділений на блоки, а вони, своєю чергою, поділені на теми. Курс представляє собою інтерактивні текстові презентації з картинками (без відео) + система тестів на цьому курсі
7. Потрібно в адмінці зробити мені конструктор тестів (щоб я міг створювати, або видаляти тести до якоїсь конкретної теми)
8. Потрібно в адмінці мені зробити систему зміни наповнення курсу, тобто щоб я міг самостійно додавати, або видаляти слайди презентації
9. Сторінка з лайфхаками (ну там просто текст і картинки)
Мова програмування (або, або):
- Node.js
- Java + Javascript
- Або ви можете запропонувати свою ідею
Заявки фрилансеров
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