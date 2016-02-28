Сайты – продажники, короткие.

Нужны короткие лендинги под аудиторию заработка в интернета.

Позиционирование на средствах быстрого обогащения, нужен творческий подход, вам нужно придумать как завлечь клиента.

Можно что то черпать с чужих продажников но не копировать их.

Работа легкая для тех кто это умеет. Главное придумать фишку и грамотно расписать ее, сайт может быть очень короткий.

Обязательно посмотрите примеры сайтов на: paysystem.tv и glopart.ru, заходите в каталоге сайтов и смотрите на самые прибыльные и лучшие. Если вы не понимаете о чем я, можете закрыть это сообщение.

Оплата 10 000 – 15 000 за продажник, но сначала проверка и тестирование. Настроен на долгосрочное сотрудничество, очень нужен ответственный человек, который не пропадет на следующий день. За качественную работу выдаю премии по 5000 руб.

Могу загрузить работой на 100 000 рублей в месяц.

Агентства и обычные вебмастера проходите мимо, тут нужен иной подход, впихнуть мне сайт не удастся, я его осматриваю и тестирую.