Нам необходимо создать функционал, который совместит в себе 2 глобальные задачи:

1. Сбор базы специалистов через автоматизированный опросник

2. Управление этой базой в административной панели

Предлагайте технологию решения задачи, а также приблизительные сроки и стоимость. В оценке можно учитывать 2 варианта:

1. На вашей стороне разработка и "посадка на рельсы", чтобы состоялся релиз и без багов

2. На вашей стороне разработка + верстка (дизайн мы дадим). Остальное - как в первом пункте: "посадка на рельсы", чтобы состоялся релиз и без багов.

ТЗ : https://www.notion.so/fd25dc39fa45443796c135ec45fec630