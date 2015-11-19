Счетчики метрика и аналитикс

Прописать парсер для сайта на овпенкард с 4 сайтов-донор на джумла разных серий и шоп-скрипт 5: задачи [list][*]скопировать имеющуюся информацию по товарам (только то что с пометкой "в наличие") [*]ежедневный мониторинг сайтов-доновор на предмет обновлений цен [*]обновление цен на ...