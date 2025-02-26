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Закрыт8 заявок218 просмотров

Добрый день.

Есть сайт. на нем надо добавить 1 страницу согласно ТЗ.

Сайт на статичном html.

Сроки, телеграм и стоимость указывать обязательно

HTMLВерстка страницДоработка сайтовНаполнение сайтовСоздание сайтов
2 месяца назад
Yuriy_Sh
Юрий 
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