Сделать активный поиск по карте

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки195 просмотров
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Есть шаблон joomla 1.5 нужно сделать возможность поиска по карте метро и последующей выдаче результатов по конкретной станции метро (результаты это объявления). Также нужно сделать, чтобы при выборе нужно станции она начинала мигать. (есть конретный пример, его вышлю, мне нужно также)

Сделать нужно сегодня до обеда!

14 лет назад
geras
NaN лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад