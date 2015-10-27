Сделать автоматическую загрузку файла с ftp на сайт

Здравствуйте,

Сайт сделан на joomla, но от joomla там почти ничего нет. В основном рукописный. Сайт - магазин товаров. С ПК на FTP автоматически происходит выгрузка файла каталога товаров csv. Надо, чтобы он автоматически обновлялся на сайте сразу после его поступления на FTP.

На данный момент каталог есть и он выгружен именно с csv, но автоматически не реагирует на поступление нового файла.

Надо программиста со знанием доп. joomla (может еще от нее что-то)

Пишите свой СКАЙП, чтобы сразу все обсудить.

Пишите ориентир по цене и срокам.

Спасибо.