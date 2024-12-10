Сделать backup магазина, убрать ошибку по уведомлению заказа на email

$35
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок18 просмотров

Магазин demet.com.ua (на Joomla, Virtuemart)

Необходимо:

  1. Сделать полный backup сайта

  2. При оформлении заказа клиент указывает email. Прекратила приходить копия заказа клиенту на email и нам на наш email (что-то сломалось) Необходимо исправить, чтобы копия заказа приходила нам и клиенту на email

    Предложения из Украины

JoomlaУстранение ошибок
5 месяцев назад
toolsukr
Юрий 
46 лет
17 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

kub_x
26 лет
6 лет в сервисе
Был
день назад
5 месяцев назад
$50
2 дня
Escrow
Хочу поделиться своим опытом работы с командой KUB-X! Обратились к ним для создания интернет-магазина demet.com.ua на платформе Joomla с VirtueMart. Что особенно впечатлило в работе команды: - Высокий профессионализм и глубокое знание технологий - Четкое соблюдение сроков выполнения работ - Внимательность к деталям и пожеланиям заказчика - Оперативное решение всех возникающих вопросов - Грамотная техническая реализация проекта Отдельно хочу отметить отличную коммуникацию - все наши пожелания были услышаны и реализованы именно так, как мы хотели. Команда всегда была на связи и давала профессиональные рекомендации по улучшению проекта. Результатом очень довольны - получили современный, удобный и полностью работоспособный интернет-магазин. Рекомендую команду KUB-X как надежных профессионалов своего дела! Планируем продолжать сотрудничество по дальнейшему развитию проекта.
Хочу выразить большую благодарность за отличное сотрудничество! Было чрезвычайно приятно работать над проектом магазина demet.com.ua благодаря: - Четкому видению проекта и понятным требованиям - Быстрым и конструктивным ответам на все вопросы - Профессиональному подходу к ведению проекта - Оперативной коммуникации и обратной связи - Своевременной оплате выполненных работ Особенно приятно, что во время работы царила атмосфера взаимоуважения и доверия. Спасибо за возможность реализовать этот проект! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество и желаю процветания вашему бизнесу!

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