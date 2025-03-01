Требуется опытный бэкенд-разработчик для разработки API инфраструктуры на AWS и Chrome headless. Необходимы навыки работы с REST API, Python и AWS. Основные задачи включают разработку API для управления браузером, автоматизацию управления серверами и оптимизацию серверной инфраструктуры для работы в реальном времени.