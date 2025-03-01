Сделать чат-бот в ТГ с мини приложением для заказа продукции и оплаты.

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Закрыт9 заявок197 просмотров

Нужно сделать бот для заказа товаров и оплаты. Всего 7 карточек товара

Создание чат-ботов
2 месяца назад
guest_1740813087191
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