Сделать чтобы дочерние сайты WP multisite использовали шаблон родит.

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Закрыт3 заявки170 просмотров

Сделать чтобы дочерние сайты на поддоменах wordpress multisite смогли использовать шаблоны из Theme Builder с родительского сайта на elementor.

Чтобы при изменении какого-то шаблона в Theme Builder (конструктора тем) Elementor на родительском сайте изменения производились на остальных сайтах.

ElementorPHPWordPressНастройка сайтовУстановка плагинов
месяц назад
Edwards
Петров 
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MaximDevCore
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