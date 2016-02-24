Необходимо исправить ошибку работы сайта joomla2.5+joomshoping Сайт http://mastertrg.ru/ . Ошибка в следующем: на главной странице слайдер и товары. При переходе с превьюшки товара на сам товар, слайдер часто не исчезает, а на странице самого товара ...
Сделать добавление акций в интернет-магазине на bitrix
На сайте слетели настройки в разделе акции
При добавлении акций система требует некий discount_id , который раньше автоматом генерировался - http://take.ms/TMinW.
а теперь, если его нет, то акция добавляется на сайт, но когда хочешь посмотреть детальное описание то вот -http://take.ms/5H1vV
Нужен человек, который сможет это исправить.
Пишите стоимость и срок.
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