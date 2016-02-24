Сделать добавление акций в интернет-магазине на bitrix

На сайте слетели настройки в разделе акции

При добавлении акций система требует некий discount_id , который раньше автоматом генерировался - http://take.ms/TMinW.

а теперь, если его нет, то акция добавляется на сайт, но когда хочешь посмотреть детальное описание то вот -http://take.ms/5H1vV

Нужен человек, который сможет это исправить.

Пишите стоимость и срок.