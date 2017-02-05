Сделать доработки на opencart согласно тз

Здравствуйте! Необходимо сделать доработки согласно ТЗ по ссылке https://yadi.sk/d/rzIwNy3T3CDKXe, кроме пунктов 6-7. Первый пункт относится не только к сайту на opencart (www.krepauto.ru) но и лендингу www.krepavto.ru так как перестали приходить с них письма обоих (заявки на обратный звонок или письма с формы обратной связи, письма о заказах).

Для 2-го пункта файлик предоставлю.