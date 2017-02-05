Сделать доработки на opencart согласно тз

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки168 просмотров

Здравствуйте! Необходимо сделать доработки согласно ТЗ по ссылке https://yadi.sk/d/rzIwNy3T3CDKXe, кроме пунктов 6-7. Первый пункт относится не только к сайту на opencart (www.krepauto.ru) но и лендингу www.krepavto.ru так как перестали приходить с них письма обоих (заявки на обратный звонок или письма с формы обратной связи, письма о заказах).

Для 2-го пункта файлик предоставлю. 

Opencart
8 лет назад
micvim
Михаил 
33 года
12 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

aleksei88
Алексей 
36 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
51 отзыв(-6)
8 лет назад
$12
1 день
Очень ответственный и приятный человек. Рекомендуем!
Понятное ТЗ, всегда на связи, вежливое общения, приятно работать, быстрая оплата, рекомендую!

Заявки фрилансеров

aleksei88
Алексей 
36 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
51 отзыв(-6)
8 лет назад