Сайт: lemos.pro Очень срочно. Нужно сделать раздел на сайте "участники" Чтобы в красивосверстанной форме выводились все зарегистрированные участники сайта. Опыт с MySql, PHP, Wordpress обязателен. ...
Сделать доработки на сайте WebAsyst
Есть уже сверстанный и натянутый на сайт дизайн http://nakupila.ru/
Нужно внести небольшие доработки, смотрите в ТЗ
Так же у нас еще ряд сайтов на webasyst, при качественно выполненной работы и в сроки с удовольствием будем сотрудничать с вами и в дальнейшем.
бюджет: 3200
срок: 2 день
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:
1. Кол-во подобных реализованных проектов
2. Связь голосом ( обязательно )
ВНИМАНИЕ! ОТКЛИКИ оставленные НЕ В ФОРМАТЕ, который я попросил БУДУТ ОТКЛОНЯТЬСЯ. Нет смысла начинать сотрудничать, если точно не могут быть выполнены такие простейшие требования.
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