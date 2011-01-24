Необходимо создать flash приложение для отображения окна внутри веб страницы в котором демонстрируются результаты работы промышленного оборудования. Flash приложение должно открывать TCP соединение и обрабатывать строковый протокол обмена данными с оборудованием (TCP ...
Сделать дубль русской соц. сети на англ. языке
Доброго времени.
Нужен сервис прототип babyblog.ru на английском с до писанием еще дополнительных сервисов и модулей.
Срок выполнения до 3 месяцев.
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ УСЛОВИЕ:
уже имеющиеся в портфолио сложные сервисы
Примеры сервисов обязательно в личку или в теме указывать - Для особо одаренных, примеры работ обязательно!!!
Написание нужно с нуля, под нагрузку более 300 000 - 500 000 уников в сутик, что значит наличие опыта и уже имеющиеся оптимизированные проекты под высокие нагрузки написанные с нуля.
Написание ТЗ.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $500Веб-программирование3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Задача: Организовать "онлайн радио". Т.е. диджей из дому через скайп (не принципиально, можно ч-з какое-то самописное ПО, можно просто ч-з микрофон) ведет передачу, может подставлять музыку (т.е. организовать плей-лист). Пользовательская часть подключается ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт14 лет назад
Нужно вставить форму обратной связи на главную страницу сайта на Joomla. А также проверить, правильно ли работает форма на странице "Контакты", и если нет, то заменить.Завершен14 лет назад
Уважаемые фрилансеры! Есть сайт на скрипте blogquik, только что установленный, под лицензией. По лицензии я могу вносить свои доработки в скрипт. Адрес сайта: http://inwip.com По умолчанию скрипт продавался только на английском ...Завершен14 лет назад
- $141
Здравствуйте. Необходимо сделать поля страна (регион) город на страницах: регистрации, в профиле, плагине объявления, события, группы. В поиске пользователей, событий, групп, обяъвлений. ...Закрыт14 лет назад
Стоит задача, что-бы один форум прикрутить к 5-10-100 разных доменов: а)-что-бы те кто зарегистрировался на домене Х могли на сайт войти только через домен Х ...и в адресной строке броузера видели домен Х ...Закрыт14 лет назад
Требуется выставлять счета и принимать заказы на основе информации из 1С. Т.е. что-то типа модуля, который нужно прикрутить к сайту-визитке на joomla. Лучший вариант – клиент зарегистрировался или авторизовался в модуле, выбрал товары ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Написать скрипт фильтра по каталогу для сайта на движке VamShop (osCommerce). Сделать как на http://allrad.ru/ (на главной странице фильтр)Закрыт14 лет назад
Вся информация в приложении. Пожалуйста, пишите во сколько вы оцениваете работу, и какие технологии планируете использовать, и сроки за которые можете выполнить. Вопросы приветствуются. P.S. ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $100
Нужен человек знающий (опыт обязателен!) систему HostCms, нужно доделать несколько моментов (работы часов на 4-6) + необходимо написание доп модуля к интернет магазину(HostCms) и форму на JS (но форму можно отдельный человек) 5 ...Закрыт14 лет назад