Сделать дубль русской соц. сети на англ. языке

Доброго времени.

Нужен сервис прототип babyblog.ru на английском с до писанием еще дополнительных сервисов и модулей.

Срок выполнения до 3 месяцев.

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ УСЛОВИЕ:

уже имеющиеся в портфолио сложные сервисы

Примеры сервисов обязательно в личку или в теме указывать - Для особо одаренных, примеры работ обязательно!!!

Написание нужно с нуля, под нагрузку более 300 000 - 500 000 уников в сутик, что значит наличие опыта и уже имеющиеся оптимизированные проекты под высокие нагрузки написанные с нуля.

Написание ТЗ.