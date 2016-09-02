Сделать фильтр на товар на сайте

Сайт: profland.kz Срочно! 1. Переделать стиль заголовка сайта как на прикрепленной картинке к проекту. 2. Когда сайт открывается с телефона или планшета, где экран уже в мобильной версии пропадает видео. Нужно сделать так, чтобы это видео не пропадало, ...